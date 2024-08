Após atingir 35ºC durante a semana, Londrina deve enfrentar frio de 5ºC a partir de sábado

Após atingir 35ºC durante a semana, Londrina deve registrar 5ºC a partir deste sábado (24), dia em que uma nova frente fria chegará ao município.





De acordo com informações do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), uma massa de ar de origem polar passará por Londrina após chuvas intensas no sábado, registrando cerca de 25 mm. O Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná ) prevê que as temperaturas variem entre mínimas de 14ºC e máximas de 20ºC.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No domingo (25), o frio será ainda mais intenso, com mínimas de 9ºC e máximas de 20ºC. Diferentemente de sábado, o primeiro dia da semana não registrará chuvas.





Já na segunda-feira (26), o município deve anotar as temperaturas mais baixas da semana, chegando aos 5ºC. As máximas não passarão de 20ºC.

Publicidade





O IDR-PR estima que o frio deve permanecer até quarta-feira (28). A partir de quinta (29), os termômetros voltarão a marcar temperaturas elevadas, atingindo novamente os 30ºC.





Espera-se, ainda, que as cidades do Centro-Sul do Paraná registrem geada no domingo e na segunda, de acordo com o IDR. O Simepar avalia que Guarapuava, por exemplo, terá amplitude térmica de 2ºC a 9ºC no domingo e deve atingir 0ºC na segunda.

Publicidade