Após desmoronamento, viaduto de Irerê pode ter uma das marginais liberadas neste sábado

Na sequência será avaliada para domingo (29) a liberação da marginal Londrina – Mauá da Serra, caso seja verificada a estabilidade do aterro da rodovia após a remoção do material. As pistas centrais permanecerão interditadas por enquanto.

A previsão é de liberar, ainda neste sábado (28), a pista da marginal oposta, sentido Mauá da Serra – Londrina, permitindo retomada parcial do tráfego de veículos no trecho, atualmente interditado.

Após o desmoronamento causado pelas fortes chuvas de quinta-feira (25), o DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) informou que estão em andamento os serviços de remoção de material caído sobre a marginal no sentido Londrina – Mauá da Serra do viaduto de acesso a Irerê, na PR-445.

Chuvas





O muro de contenção do aterro da pista cedeu na quinta-feira (26), devido às fortes chuvas que atingiram a região, com terra e peças de concreto se espalhando sobre a marginal, e destruindo parcialmente o acostamento da pista da rodovia.





No dia choveram 17,4 mm na cidade, o que representa 28,34% do acumulado de todo o mês (61,4 mm), de acordo com o Simepar.





A recuperação do viaduto deve exigir reformulação do sistema de drenagem de águas no local danificado, seguida pela recomposição do aterro da pista e reconstrução do muro de contenção.