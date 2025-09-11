Após perseguição, PRF apreende veículo furtado carregado com 399 kg de maconha em Londrina

Um veículo furtado e carregado com 399,40 kg de maconha foi recuperado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), na manhã desta quinta-feira (11), em Londrina. A ação começou na Av. Dez de Dezembro quando o condutor desobedeceu ao pedido de parada das autoridades e fugiu em alta velocidade. A perseguição foi encerrada na Rua Jaú (zona leste) quando o automóvel carregado com as drogas colidiu com outros três veículos parados.
Após ter realizado manobras perigosas e trafegado na contramão em diversos trechos, o motorista do carro furtado fugiu do local a pé. O suspeito segue solto e ainda sem identificação, apesar das buscas realizadas em conjunto com a GCM (Guarda Civil Municipal).
Durante a fiscalização do veículo os policiais encontraram, além da grande quantidade de maconha, o uso de placas falsas. O registro de furto do automóvel foi realizado no dia 03 de setembro, em São Paulo (SP).
O veículo recuperado, a droga e as placas adulteradas foram encaminhados à Central de Polícia Civil de Londrina. O condutor, ainda não identificado, deverá responder pelos crimes de tráfico de drogas, desobediência, adulteração de sinal identificador de veículo, e por dirigir pondo em perigo a segurança alheia.
