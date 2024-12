Após reforma e ampliação, Londrina entrega Escola Municipal na Zona Norte

A Prefeitura de Londrina entregou na manhã desta sexta-feira (6), a Escola Municipal Sonia Parreira Debei, localizada na região norte.





O prédio recebeu uma grande reforma e ampliação de sua estrutura, a fim de proporcionar um ambiente mais confortável para os alunos e servidores. A unidade conta com cerca de 350 alunos, cursando do P4 ao 5º ano.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Trata-se de uma intervenção de grande porte que totaliza 1.910,06 m² de área, sendo 1.109,62 m² de reforma e 800,44 m² de ampliação. As melhorias incluem a reconstrução da quadra poliesportiva, que foi coberta e cercada, atendendo a uma reivindicação antiga dos pais dos alunos, totalizando 530 m², aproximadamente, de área coberta.





A Prefeitura executou a reforma total da escola, incluindo troca geral de pisos e do telhado, reforma geral de todos os sanitários, além de ampliação da cozinha e refeitório, e execução de acessibilidade, por meio da construção de novas rampas, inclusive para a quadra, tornando a escola totalmente acessível, e identificação das salas de aula em braile.

Publicidade





A escola também recebeu área de playground, horta, além da instalação de novos gradis em seu entorno e pintura geral.





INVESTIMENTO DE MAIS DE CINCO MILHÕES

Publicidade





O investimento foi de R$ 5.785.900,00, dos quais R$ 1.485.900,00 foram provenientes de recurso próprio do Município, e o restante do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), do Ministério da Educação. A empresa responsável pelos serviços, vencedora da licitação, é a Milano Engenharia.





Durante a solenidade de entrega das obras, o prefeito Marcelo Belinati destacou que a escola agora está totalmente renovada, com tudo novo, acessibilidade e muito bonita.

Publicidade





“Estou muito feliz e grato pelo que aconteceu na Educação de Londrina. Todas as escolas de madeira foram derrubadas e construídos novas escolas, modernas, com tudo que há de melhor. Fornecemos o uniforme e o material escolar, investimos na merenda, que hoje é uma das melhores do Brasil, investimos na contratação de professores, entre outras inúmeras conquistas. Fica aqui a minha gratidão a todos os servidores da Secretaria de Educação, a todos os profissionais de educação, e à secretária Maria Tereza”, afirmou.





A secretaria municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, ressaltou que a escola ficou maravilhosa, mais segura e confortável.

Publicidade





“Tiramos o muro, inserimos gradil, assim a escola consegue ser vista, cobrimos a quadra, que era um sonho da escola, e fizemos a reforma geral da unidade. Nós construímos 31 escolas neste mandato e reformamos todas. São 190 prédios reformados, inclusive das creches filantrópicas, por isso estamos muito felizes com esta revolução que aconteceu na Educação de Londrina”, disse.





A diretora da unidade, Daniela Neves da Silva, contou que a reforma significa mais conforto, mais qualidade de vida para os alunos, e a realização de um sonho da comunidade que pedia estas melhorias há muito tempo.

Publicidade





“Estou muito emocionada por viver este momento, porque sonhava com essa linda escola e Deus nos abençoou. Hoje estamos vivenciando uma realidade, uma escola moderna e com conforto para os alunos, professores e toda a comunidade escolar”, apontou.





Leia também: