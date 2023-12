Após reformas, Prefeitura de Londrina reabre capelas do Cemitério Padre Anchieta

Para oferecer mais conforto e segurança às famílias que velam seus entes queridos, a Prefeitura de Londrina reformou as duas capelas mortuárias do Cemitério Municipal Padre Anchieta. Desde setembro, as duas unidades, situadas no Jardim Ideal, receberam diversas melhorias em sua estrutura, incluindo área interna e externa. Os trabalhos foram concluídos nessa semana, e as capelas foram reabertas para a população, totalmente revitalizadas. Os espaços estão localizados na Rua Rutilo, 200, zona leste da cidade.





A reforma foi coordenada pela Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf), que utilizou equipe própria de servidores municipais, com participação da empresa contratada pela Prefeitura para manutenção dos prédEssas melhorias visam garantir que as capelas sejam um lugar adequado, confortável e seguro, de forma que os velórios sejam realizados com tranquilidade. “As reformas abrangeram vários setores, mas o principal foi a estrutura. Também colocamos equipamentos, como ventiladores, geladeira e bebedouros. Em breve, pretendemos prosseguir com as melhorias, fazendo um novo muro e nova calçada no Padre Anchieta. Tudo com o intuito de auxiliar a população no momento em que mais precisam”, acrescentou Deliberador.

O superintendente da Acesf, Péricles Deliberador, explicou que essas duas capelas estavam fechadas havia pouco mais de três anos, por conta da pandemia de Covid-19. Nesse período, os velórios tinham duração reduzida e estavam concentrados em outros espaços. “Tendo em vista que essas capelas ficaram sem uso por tanto tempo, achamos por bem fazer as reformas para que fossem reabertas e entregues à população”, afirmou.





As duas capelas também receberam pintura interna e externa. Foram instaladas novas câmeras, interligadas à Central de Monitoramento da Guarda Municipal. E os antigos bebedouros e fogões foram substituídos por novos equipamentos.





Além de recuperar as capelas do Padre Anchieta, a Acesf também planeja construir uma nova calçada externa para o cemitério e substituir o muro atual, que está com sua estrutura bem avariada, para outro formato, tipo paliteiro, como o que foi construído no Cemitério Municipal João XXIII. Os projetos serão finalizados em breve, para que seja licitada a execução.







Outro projeto em andamento envolve a construção das capelas mortuárias para os distritos de Irerê e São Luiz. Os projetos dessas obras estão em fase final e, após os orçamentos serem concluídos, começa a etapa de licitação. E para beneficiar a região norte, a Acesf pretende reconstruir as capelas mortuárias do Cemitério Municipal Jardim da Saudade, ampliando de três para quatro as salas de velório disponíveis.ios públicos. Dentre os serviços executados nas duas capelas, houve a substituição de toda a instalação elétrica e reparos na rede hidráulica, laje, telhado, portas e esquadrias.