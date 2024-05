Após revitalizações, bibliotecas de Londrina passam a atrair mais púbico

Ainda que a era digital tenha promovido significativas transformações no que diz respeito à difusão da informação e do conhecimento, as bibliotecas físicas conservam-se à disposição do leitor de todas as idades.





Em Londrina, há sete bibliotecas e todas elas são subordinadas à Diretoria de Bibliotecas que possui atribuições como atuar na democratização do acesso ao livro, à leitura e à literatura, fomentar atividades artísticas, educativas e culturais, por exemplo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





E mais: disseminar informações e formar leitores autônomos, críticos e reflexivos, conforme as políticas nacionais estabelecidas pelo Plano Nacional do Livro e Leitura – (PNLL) e pela Política Nacional de Leitura e Escrita (PNLE), dentre outras normativas da área.





Tornar e manter as Bibliotecas Públicas Municipais de Londrina espaços vivos, dinâmicos e interativos, que dialoguem com a sociedade por meio das suas atividades e que permeiem as diversas áreas do conhecimento, acolhendo os cidadãos e contribuindo para um pleno exercício da cidadania também integram os objetivos e ações da diretoria.

Publicidade





Em Londrina, o empenho para a manutenção das atividades e atendimento ao público é um compromisso.





Nesta edição, destaque para as benfeitorias realizadas na Biblioteca Pública Municipal de Londrina "Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza", no centro e na Biblioteca Ramal "Lupércio Luppi", na região norte e que tornaram os espaços mais adequados e, consequente as experiências neles mais completas.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: