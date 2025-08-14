Cão fica 'isolado' em condomínio de Londrina após ser devolvido à rua pela CMTU

Um cachorro sem raça definida está isolado dentro de uma quadra esportiva do Condomínio Residencial América Central 1, localizado no Jardim das Américas (Zona Norte de Londrina). De acordo com um morador e o síndico do condomínio, o animal foi recolhido pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), mas foi devolvido às ruas do bairro pouco tempo depois.





Segundo os relatos, o cão, apelidado de “Negão”, começou a circular pelo condomínio há cerca de dois meses. Definido pelo morador - ouvido pelo Portal Bonde nesta quinta-feira (14) - como "dócil e brincalhão", o animal era alimentado e cuidado por outros condôminos, mas mordeu duas pessoas, incluindo uma criança.





Por causa dos incidentes, a CMTU recolheu o animal, mas o devolveu ao bairro em seguida. Castrado e microchipado, ele entrou novamente na área residencial e foi confinado na quadra, onde ainda permanece, recebendo alimentação e cuidados.





“Esse cachorro apareceu e alguns moradores começaram a colocar comida para ele. Ele atacou uma pessoa e a gente ligou para a CMTU. Eles recolheram o animal e fizeram a castração e a microchipagem. Como não conseguiram um lar para adotar, devolveram ao bairro”, explicou o síndico Cícero de Souza.





Segundo ele, após Negão ser devolvido às ruas, uma nova cobrança foi feita à CMTU, mas a companhia teria orientado que caberia ao condomínio impedir a entrada do cachorro ou retirá-lo do local. Agora, o síndico tenta encontrar maneiras de resolver o problema, utilizando, até mesmo, recursos próprios.





“Estou buscando vaga em uma clínica. Assim que conseguir, vou deixá-lo lá provisoriamente até que seja adotado". Souza relatou à reportagem que os moradores não se dispuseram a ajudá-lo. "Eu vou arcar com as despesas para não deixar o animal em qualquer lugar. Os moradores não querem pagar, vou tirar do meu bolso”, afirmou.





Uma assembleia recente no condomínio decidiu, por maioria, colocar um abrigo com água e ração para o cachorro do lado de fora da área residencial. Entretanto, o síndico disse ter resistido à proposta. “Os condôminos optaram por retirar o animal daqui. Na reunião, ficou decidido que colocaríamos uma casinha para ele na rua. Só que também é difícil, né? Então, o mantivemos na quadra e seguimos buscando um lar provisório. É difícil, porque as crianças estão proibidas de entrar lá [na quadra]."





Enquanto uma solução definitiva não é encontrada, voluntários continuam cuidando do cão e tentando encontrar um tutor para ele por meio das redes sociais.





Em nota enviada pela assessoria de imprensa, a CMTU informou que o serviço do SAMUVET é disponível para animais encontrados nas vias públicas que se encontrem feridos, machucados, etc, necessitando de atendimento médico veterinário.





A companhia esclarece que esses animais são resgatados, recebem o devido tratamento e, então são encaminhados para adoção responsável. Não surgindo interessados na adoção, os animais podem ser devolvidos ao bairro de origem - conforme previsão na legislação pertinente.





" O objetivo do serviço do SAMUVET é resgatar e oferecer o tratamento médico veterinário aos animais em situação de rua e/ou comunitários pois estes animais, por serem de vida livre e não possuem tutores muitas vezes acabam sofrendo sem a devida assistência", esclarece a nota.





A assessoria da CMTU informa que, no caso do Negão, " o animal encontra-se dentro de um condomínio, que é uma propriedade privada. Estando o animal dentro de uma propriedade privada o mesmo fica sob a responsabilidade do(s) proprietário(s) do imóvel."



