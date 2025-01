Após ter carro e equipamentos incendiados, casal faz apelo para voltar a trabalhar em Londrina

Matheus Luzio, 24, e Amanda Feijó, 28, viram os seus sonhos serem consumidos pelas chamas em poucos minutos. N o dia 27 de dezembro, o casal trafegava pela avenida Juscelino Kubitschek, no Centro de Londrina, quando o veículo que estava misteriosamente começou a pegar fogo. Dentro do carro, havia cerca de R$ 40 mil em equipamentos de trabalho, entre notebook, câmera fotográfica e celular.

Luzio trabalha com conteúdo audiovisual, atuando como videomaker, fotógrafo e editor de vídeo. A destruição dos equipamentos comprometeu diretamente o seu ofício, que precisou ser interrompido temporariamente.

"Ele tem dois anos de carreira. Já fez coberturas de vários eventos famosos. A perda dos equipamentos fez com que ele ficasse impossibilitado de continuar trabalhando, pois havia alguns trabalhos para a primeira semana de janeiro, os quais precisaram ser adiados. Para um trabalho inadiável, conseguiu uma câmera emprestada com um colega da área", conta Feijó, esposa do fotógrafo.





O trabalho dela também foi afetado pelo incêndio. A utônoma há oito anos, Feijó precisou fechar a sua doceria há dois meses. Desde então, ela atendia por encomenda. As perdas do notebook e do celular fizeram com que os seus atendimentos fossem interrompidos, o que causou mais prejuízos financeiros.



"Isso fez com que eu não conseguisse atender aos pedidos de encomendas, já que não tenho acesso ao WhatsApp e ao sistema por onde chegam os pedidos. Estava em uma fase de desenvolvimento de e-books e cursos, além de prestar serviços de marketing a outra empresa, o que também foi parado. Ainda não tenho uma ideia mensurável de quantos clientes tentaram me contatar e quantos pedidos chegaram no sistema e não foram confirmados por eu estar sem acesso", lamenta a profissional.