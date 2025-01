Apresentação do Viva Elis em Londrina evidencia a potência do funk, rock e blues

Quem comanda o palco do Bar Valentino nesta quinta-feira (23) é Bruno Bonafini, que traz para a programação do projeto Viva Elis 2025 um repertório colorido pelas tintas do blues e funk com uma pincelada de rock.





Músico profissional há doze anos, guitarrista e vocalista do Bona Trio (power trio em atividade desde 2016), Bonafini vive exclusivamente da música e tem um gosto musical eclético.

“Fazer o Viva Elis é uma responsabilidade enorme. Participar dessa edição vai ser desafiador por conta do repertório escolhido a dedo, procurando respeitar ao máximo toda a obra dessa artista que é uma das maiores que temos”, afirma.





Ele conta que o show vem sendo preparado com muito carinho e respeito à obra de Elis e sua legião de fãs.





“Procuramos pegar músicas bem marcantes e adaptar ao nosso estilo ‘blues, funk e rock’. Destaco ‘Como nossos pais’, que foi a primeira música que ouvi na voz de Elis, através da minha mãe, que é fã de carteirinha”, revela.





A mãe de Bruno, Rosiana Bessa, deve protagonizar o ponto alto do show, cantando exatamente como fazia quando ele era pequeno. Junto com Bruno Bonafini, nos vocais e guitarra, a banda é formada por Raphael Santos no contrabaixo, Fabio Caetano nos teclados e Elthon Dias na bateria.







