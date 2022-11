Apucarana atinge 98,9% de vacinação contra pólio e lidera entre as grandes cidades do PR

A saúde de Apucarana ganhou destaque estadual nesta semana ao atingir quase 100% (98,9%) da meta de vacinação contra a poliomielite. É a maior cobertura obtida entre as grandes cidades do Paraná, conforme relatório da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde).





A meta de Apucarana é imunizar 6.944 crianças com idade entre 12 meses e 5 anos incompletos (4 anos e 11 meses) e, de acordo com estatísticas da Sesa, o município já atingiu um percentual muito significativo, muito próximo de 100%, restando poucas crianças a serem imunizadas com a gotinha de proteção contra a paralisia infantil.

A campanha nacional contra a poliomielite terminou no dia 30 de setembro, mas o prefeito Junior da Femac, juntamente com o secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, decidiram prorrogar a imunização na cidade.





Com foco no objetivo de proteger pelo menos 95% das crianças do público-alvo, conforme o preconizado pelo Ministério da Saúde, a prefeitura programou estratégias de vacinação durante o mês das crianças. Durante os cinco finais de semana de outubro equipes da saúde aplicaram doses da pólio em supermercados, no Shopping Centronorte, ginásio Lagoão, Praça Rui Barbosa e Espaço das Feiras.

Também em outubro, equipes volantes de vacinação percorreram, de segunda a sexta-feira, os 23 CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil), num trabalho de abordagem aos pais, no momento de entrada e saída dos alunos.





A Autarquia Municipal de Saúde ainda realizou a imunização da pólio em escolas da rede particular, em data e hora agendadas pela direção dos estabelecimentos.

“Toda essa mobilização deu resultado e é com grande alegria que alcançamos, até o final do mês de outubro, conforme atesta a Sesa, 98,9% de nossas crianças protegidas contra a paralisia infantil. Fizemos o dever de casa com louvor e quem ganha com isso são as nossas crianças que têm garantida essa importante proteção contra a paralisia infantil”, afirma o prefeito Junior da Femac.





As equipes de vacinação mereceram um agradecimento especial do secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega.





“Nosso trabalho também alcançou esse resultado fabuloso graças às parcerias com a Autarquia Municipal da Educação, com os supermercados, shopping e escolas particulares. A contribuição de todos foi fundamental para alcançarmos o índice de 98,9%”, destaca Bachiega.