Arapongas: cruzamentos de trens terão equipamentos de segurança

Em parceria com a Prefeitura de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), a Rumo deverá, até o fim deste ano, instalar equipamentos que fazem parte do projeto PN Sensoreada, desenvolvido como parte das iniciativas da concessionária em parceria com os municípios e o Detran-PR em prol de um trânsito mais seguro.





O projeto beneficia outros municípios da região, somando, no total, 15 cruzamentos.



Segundo o secretário municipal de Segurança e Trânsito, Paulo Sérgio Argati, em Arapongas o sistema deverá ser instalado no entroncamento das ruas Patativa, Condor e Drongo, na Rua Abelheiro e na Avenida Arapongas, proximidades da Estação Cultural Milene.





“Nesses três pontos ocorrem 56% dos acidentes envolvendo a ferrovia. Nós acreditamos que essa parceria com a Rumo vai representar uma grande conquista para o município em termos de segurança”, salienta Argati.

A iniciativa consiste em quatro sensores instalados nas proximidades da ferrovia em uma distância de aproximadamente 400 metros que identificam a aproximação do trem.





Por meio de um sistema de inteligência artificial com visão computacional e de monitoramento do local, os sinais são captados pelo equipamento e acionam a sinalização do semáforo, alertando o motorista para a necessidade de parar e alternando novamente para verde após o trem completar a travessia. Já existem dois protótipos em funcionamento nas cidades de Curitiba e Jandaia do Sul.







