Arquidiocese de Londrina abre Jubileu 2025 neste domingo, na Concha Acústica

A Arquidiocese de Londrina se prepara para um momento especial de fé e celebração. No próximo domingo (29), às 10h, terá início em âmbito local o Jubileu Ordinário de 2025, marcado por uma Santa Missa presidida por Dom Geremias Steinmetz, Arcebispo Metropolitano, e concelebrada pelos padres da arquidiocese, com a presença de toda comunidade arquidiocesana.





A cerimônia terá como ponto de partida a Concha Acústica, onde os fiéis se reunirão para dar início às comemorações deste Ano Santo, que tem como tema: “Peregrinos de Esperança”, e sairão em peregrinação até a Catedral de Londrina, onde será realizado o rito solene de abertura do Jubileu.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em âmbito global, o Jubileu terá início nesta véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 2024, com a Santa Missa de Natal e a abertura da Porta Santa na Basílica de São Pedro, no Vaticano, presidida pelo Papa Francisco.





JUBILEU DE ESPERANÇA

Publicidade





Os Jubileus são celebrados pela Igreja a cada 25 anos como uma ocasião para restabelecer uma relação com Deus, entre as pessoas e com a criação. Sempre convocado pelo Papa, o primeiro Jubileu foi proclamado em 1300 pelo Papa Bonifácio VIII.





Também chamado de “Ano Santo”, em 2025 o Jubileu tem como tema “Peregrinos de Esperança”, convidando a todos a redescobrirem o valor da esperança que não decepciona (cf. Rm 5,5) e a serem sinais de esperança uns para os outros.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: