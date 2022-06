Padre da Arquidiocese de Londrina é nomeado bispo pelo Papa Francisco

O Papa Francisco oficializou nesta semana a nomeação do padre Marcos José dos Santos como o novo bispo da Diocese de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do estado. O sacerdote é o primeiro da história da Arquidiocese de Londrina a ser designado para o ministério presbiteral. Ele vai assumir o lugar de dom Manoel João Francisco, que, conforme o Direito Canônico, pediu renúncia ao completar 75 anos, o que também foi aceito pelo Pontífice.



Padre Marcos José dos Santos tem 48 anos e é natural de Lupionópolis, na Região Metropolitana de Londrina. Foi ordenado padre em fevereiro de 2000. Foi animador vocacional diocesano, vigário da Catedral, reitor do seminário Propedêutico São José, pároco da paróquia São João Paulo II, no conjunto Vista Bela, e vigário-geral da Arquidiocese. Desde 2017 era pároco na paróquia Nossa Senhora das Graças, em Centenário do Sul, na região metropolitana.



De acordo com o novo bispo – o quinto da Diocese de Cornélio Procópio -, o chamado para a nova missão foi recebido com alegria e sentimento de compromisso. “Esse convite chegou na manhã de 30 de maio. Estava nos meus trabalhos pastorais e primeiro fui tomado por espanto, surpresa, mas depois, com a reflexão, vi que era um chamado de Deus, por meio da Igreja, na pessoa do Papa Francisco. Meu sentimento hoje é de muita serenidade, paz e serviço”, destacou.







A ordenação episcopal será no dia 18 de agosto, na Catedral, e a missa de início de ministério pastoral em 20 do mesmo mês, em Cornélio. “Ainda não tenho o conhecimento e a dimensão profunda (da nova missão) e isso vai ser com a vida e com o tempo, mas abraço com muita disponibilidade, humildade e amor. Conto com a graça de Deus e com certeza do apoio de todos aqueles que vou trabalhar junto”, projetou. O lema episcopal indicado foi “Eu vos escolhi”, versículo extraído do livro de João na Bíblia.







