Árvore cai e atinge carro estacionado em avenida de Londrina

Uma árvore caiu na manhã desta sexta-feira (12) e atingiu um veículo que estava estacionado na Avenida Juscelino Kubitschek, na região central de Londrina. Apesar do estrago, ninguém ficou ferido. O trânsito na via está interditado nos dois sentidos entre as ruas Piauí e Pio XII.





De acordo com comerciantes, a árvore de grande porte caiu por volta das 11h e foi possível ouvir um estouro, já que atingiu a fiação elétrica. Segundo a Copel, 55 unidades consumidoras estão sem energia na região por conta da queda. Uma grande quantidade de fios está espalhada pelo canteiro central e pela via. A Copel afirmou que a rede está desligada, mas que a recomendação é de que a população não se aproxime.

O proprietário do veículo atingido, o design de interiores Alifer Bilmaia, 30, conversou com a reportagem mesmo ainda muito abalado com a situação. Ele explicou que estacionou o carro no local por volta das 8h30 quando chegou para trabalhar em uma quadra ao lado.





Ao deixar o trabalho algumas horas depois, ouviu algumas pessoas comentando sobre a queda da árvore e já se assustou com a possibilidade de que o carro dele tivesse sido atingido por conta da localização. “Aí cheguei aqui e era o meu carro”, lamenta.

