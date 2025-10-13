Pesquisar

Ninguém ficou ferido

Árvore cai e atinge carro estacionado em avenida de Londrina

Jéssica Sabbadini - Redação Bonde
13 out 2025 às 14:17

Foto: Jéssica Sabbadini
Uma árvore caiu na manhã desta sexta-feira (12) e atingiu um veículo que estava estacionado na Avenida Juscelino Kubitschek, na região central de Londrina. Apesar do estrago, ninguém ficou ferido. O trânsito na via está interditado nos dois sentidos entre as ruas Piauí e Pio XII. 


De acordo com comerciantes, a árvore de grande porte caiu por volta das 11h e foi possível ouvir um estouro, já que atingiu a fiação elétrica. Segundo a Copel, 55 unidades consumidoras estão sem energia na região por conta da queda. Uma grande quantidade de fios está espalhada pelo canteiro central e pela via. A Copel afirmou que a rede está desligada, mas que a recomendação é de que a população não se aproxime.

O proprietário do veículo atingido, o design de interiores Alifer Bilmaia, 30, conversou com a reportagem mesmo ainda muito abalado com a situação. Ele explicou que estacionou o carro no local por volta das 8h30 quando chegou para trabalhar em uma quadra ao lado. 


Ao deixar o trabalho algumas horas depois, ouviu algumas pessoas comentando sobre a queda da árvore e já se assustou com a possibilidade de que o carro dele tivesse sido atingido por conta da localização. “Aí cheguei aqui e era o meu carro”, lamenta. 

Foto: Jéssica Sabbadini


Ele disse ainda estar sem reação com o que aconteceu, mas também aliviado por não estar no veículo no momento da queda e por nenhuma outra pessoa ter sido atingida. “Uma árvore dessa ía machucar muito ou até matar”, afirma. “A gente tem que olhar para o lado bom dentro das coisas ruins e é isso que eu estou tentando fazer agora”, complementa. 


Segundo ele, o carro não tem seguro, mas garante que vai acionar o advogado para ir atrás dos seus direitos. O design explica que uma colega de profissão já tinha solicitado à Prefeitura de Londrina a remoção da árvore pelo risco de queda. “Tem um protocolo aberto, e-mails, documentos, que vão me respaldar”, afirma. 

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Londrina e aguarda um posicionamento. 

O fluxo de veículos está interditado nos dois sentidos da Avenida Juscelino Kubitschek, entre as ruas Piauí e Pio XII. Ainda não há informações sobre o horário em que o trecho deve ser liberado. As equipes já estão no local fazendo a retirada do material orgânico. 


queda de árvores Avenida JK Londrina chuva
