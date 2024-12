Árvore de natal do Lago Igapó 2 permanece fechada após chuvas em Londrina

A passarela que dá acesso à árvore de natal do Lago Igapó 2 vai permanecer fechada na noite desta segunda-feira (2) em Londrina. Segundo a prefeitura de Londrina, as chuvas fortes fizeram o nível do lago subir, tornando o passeio inseguro.





A decisão foi tomada em uma reunião entre a CODEL e a empresa Ativa, responsável pela decoração e estruturas anexas, realizada nesta segunda. O mesmo aconteceu na última quinta-feira (28), quando o volume das chuvas tornou inviável manter a passarela aberta.

A passarela vai permanecer fechada até que o nível da água do lago baixe e volte a oferecer segurança para o passeio. Até este domingo (1º), a catraca da passarela havia registrado a presença de 43.506 visitantes.