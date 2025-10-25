Pesquisar

Filme estreia neste sábado (25)

'Assalto à Brasileira' traz Londrina à telona num enredo surreal

Walkiria Vieira - Grupo Folha
25 out 2025 às 10:38

Foto: Stella de Carvalho/Divulgação
Assistir em primeira mão à estreia de 'Assalto à Brasileira', que teve cenas gravadas em Londrina no final de 2024, é o programa de muitos fãs de cinema neste fim de semana. Com uma história inspirada em fatos acontecidos na própria cidade em dezembro de 1987, o longa baseado na obra homônima do escritor londrinense Domingos Pellegrini, terá três sessões gratuitas.


No sábado, (25) a sessão, às 20h00, contará com a presença do ator Paulo Miklos - o ex-guitarrista e vocalista do Titãs que interpreta Fonseca, o policial negociador que tenta controlar a situação do lado de fora da agência bancária. Além de Miklos, os produtores Marcelo Braga e Clara Ramos também vão falar sobre o filme com a plateia após a sessão. O bate-papo será mediado pelo colunista da FOLHA e crítico de cinema Carlos Eduardo Lourenço Jorge.

No domingo (26), serão duas sessões: a primeira às 18 horas e a seguinte às 20h00 com a presença do ator Robson Nunes e do diretor José Eduardo Belmonte. O colunista da FOLHA também mediará este debate. Não é necessário retirar ingresso para acessar a sala de exibição. A fila de entrada será organizada por ordem de chegada. Após a pré-estreia em Londrina, o longa-metragem estará presente na 49ª Mostra Internacional de Cinema São Paulo nos dias 27 e 28 de outubro. Depois terá distribuição para as salas do circito comercial em todo o Brasil, sem data definida.


As exibições em Londrina integram o 27º Festival Kinoarte de Cinema e serão realizadas no Cine Villa Rica, de 23 de outubro a 2 de novembro. Além de 70 filmes, o evento oferece oficinas de formação, sessões para alunos da rede pública e para pessoas com necessidades especiais e promove encontros de artistas com a plateia.

