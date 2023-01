Assistência Social faz mutirão de entrega do cartão Comida Boa neste sábado

Neste sábado (21), a SMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) realiza mais uma ação de entrega dos cartões do Programa Comida Boa.





Das 8h30 às 16h, a sede da SMAS estará aberta para distribuir 2.734 novos cartões para os beneficiários do programa estadual. O endereço é Avenida Juscelino Kubitschek, 2.896.

Para retirar o cartão, é preciso ter em mãos um documento de identidade com foto. Não é preciso fazer agendamento, pois os atendimentos serão por ordem de chegada.





Quem não puder comparecer ao mutirão de entregas deste sábado (21), pode retirar o cartão na sede da SMAS de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

De acordo com a coordenadora de Cadastro Único e Benefícios da SMAS, Patrícia Silva, atualmente Londrina registra 6.052 famílias contempladas pelo Programa Comida Boa.





“É um benefício concedido automaticamente pelo governo do Paraná, utilizando a base de dados do Cadastro Único”, disse.

A Gerência de Transferência de Renda da SMAS enviou correspondências e realizou contato telefônico para informar os usuários que são beneficiários do programa.





A lista completa de pessoas com direito ao Comida Boa pode ser conferida na página do programa, no site da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania. Ali também estão disponíveis os estabelecimentos comerciais que aceitam o cartão.

O Comida Boa fornece um crédito mensal de R$ 80, por um período de três meses. Os 2.734 londrinenses contemplados por esse lote receberão o valor referente aos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, sendo que o uso do benefício é exclusivo para compra em mercados da rede credenciada.





Não é possível realizar o saque do dinheiro, nem usar os recursos para a compra de bebidas alcoólicas, cigarros e similares.

Em Londrina, a distribuição dos cartões é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social. No total, 6.052 usuários continuam contemplados pelo programa, que já entregou 14.213 cartões em Londrina em quatro mutirões, realizados entre dezembro de 2021 e outubro de 2022.





Para ser contemplado pelo programa de Transferência de Renda, o beneficiário deve estar com o Cadastro Único atualizado; ter renda família per capita mensal de até R$ 200,00; e não ser beneficiário do Auxílio Brasil.





Todos os requisitos do programa constam na página do Comida Boa.