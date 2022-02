Assistente social Sandra Nishimura morre em Londrina após sofrer acidente de carro

O prefeito Marcelo Belinati decretou nesta quarta-feira (16), pela manhã, luto oficial pelo falecimento da assistente social Sandra Regina Nishimura. Ela morreu na quarta, em Londrina, em decorrência de complicações de um acidente automobilístico no último domingo (13). Deixa esposo e três filhos.

“Pessoa e profissional exemplar, que durante a sua vida prestou inestimáveis trabalhos à sociedade londrinense, como cidadã, servidora pública, secretária municipal de Assistência Social, conselheira municipal, chefe de Gabinete na Câmara Municipal, dentre tantos outros cargos e funções, sempre trabalhando em prol de Londrina”, declarou o prefeito Marcelo Belinati.

Sandra Nishimura ingressou na Prefeitura em 1987 e se aposentou em dezembro 2020, como assistente social no Cras Sul A, seu último local de trabalho. Foi secretária de Assistência Social de Londrina e atuou no Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome do governo Federal.





Atualmente, Nishimura era chefe de gabinete da vereadora Lenir de Assis (PT). "Uma vida de comprometimento, de dedicação e de generosidade com a família, amigos, a assistência social e a militância política. Trabalhou de forma incansável pela promoção do acesso aos serviços públicos, ao bem-estar e à dignidade daqueles e daquelas que mais precisam. Sandra acreditava no potencial da nossa gente, no diálogo como instrumento de transformação. Sua partida provoca um vazio imenso, mas deixa um grande legado. Sandra Nishimura