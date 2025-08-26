Associação de ex-alunos da UEL lança documentário sobre o jornal universitário "Poeira”

A Alumni UEL (Associação dos Ex-Alunos da Universidade Estadual de Londrina) promove na próxima quinta-feira (28), no Bar Valentino, às 19h, o lançamento do documentário “Levanta, Sacode a Poeira e Dá a Volta por Cima – Um Jornal dos Estudantes na Luta pela Democracia”, que trata da história do jornal estudantil Poeira e do movimento estudantil que marcou a história da universidade de meados dos anos 1970 até o início da década seguinte.





Dirigido e roteirizado por Celia Regina de Souza, egressa da UEL, o vídeo com duração de 40 minutos mostra, através do seu tema central, a luta pela democracia, uma tarefa contínua, bastante atual e necessária não apenas nas universidades, mas em todo o país e para além. Um documentário político-afetivo é uma homenagem a tantos ex-alunos da UEL que escreveram essa história. Eles viveram esse momento determinante da história do país e da vida na universidade através de uma atuação combativa dos estudantes de Londrina naquele período, com repercussão em todo o Brasil até hoje.





Ela lembra que, no início daquela década, a Universidade Estadual de Londrina acabava de ser criada como o modelo ideal de ensino superior a ser implantado pela ditadura militar que vigorava no país: uma Fundação Estadual, com ensino pago, sistema de créditos, em um campus isolado da vida da cidade e com entidades estudantis controladas pela reitoria, submetidas à administração da universidade. “Foi aí que um grupo de estudantes com seu jornal, com a participação nas entidades estudantis e um intenso movimento envolvendo toda a universidade, conseguiu mudar o rumo dessa história”, diz. Celia Regina foi uma das criadoras e participante do Poeira durante quase toda a existência do jornal.

“É um vídeo simples, mas necessário pelo interesse que o Poeira e o movimento estudantil na UEL, naquele momento histórico tão determinante. Interesse que se mantém vivo, mais de 50 anos depois”, completa.





“Com o envolvimento dedicado de alguns profissionais de comunicação e da Alumni, a Associação de Ex-Alunos da UEL, o documentário traz uma carga imensa de acontecimentos, ali registrados por relato, fotos, matérias de jornais da época. Mostra um momento determinante da história do país e da vida na universidade, a atuação combativa dos estudantes de Londrina naquele período e aponta a repercussão daquele período na vida das pessoas que ali estavam, na UEL e no país, até hoje”, diz. Para garantir o lugar no salão onde acontece a exibição do documentário, é necessário a reserva através da lista disponibilizada pela Alumni UEL pelo formulário. Os lugares são limitados. Proximamente, o vídeo ficará disponível no site do NDPH (Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica) e da UEL FM.





A noite da estreia ainda vai contar com um show “Sacode a Poeira”, com as cantoras Rakelly Calliari e Luiza Braga, juntamente com o cantor João Nakao, acompanhados pelos músicos André Gião (guitarra), Filipe Barthen (contrabaixo) e Fábio Farinha (bateria). A montagem do show, especialmente para a ocasião, tem sido um momento de aprendizado para os artistas envolvidos, com um repertório construído a partir de uma conversa com a diretora do filme.





“Escolhemos o setlist a partir das lembranças musicais que a própria produção do documentário tivesse trazido à tona e em cima das memórias afetivas musicais que ela tinha desse período”, comenta Rakelly, também ex-aluna da UEL. “Um repertório recheado de afetividade e de identidade com compositores muito importantes para esse período da música brasileira, principalmente nos anos 70, com um pouquinho de anos 80 e do intercâmbio com os nossos irmãos latinos, um movimento muito importante nessa época dentro da música”, conta.

A trinca de vozes formadoa por ex-alunos da UEL ⁠deve emocionar a plateia com canções marcantes como “Qualquer Coisa” (Caetano Veloso), “Quando o Carnaval Chegar” (Chico Buarque), “Comportamento Geral” (Gonzaguinha), “Querelas do Brasil” (Maurício Tapajós/Aldir Blanc), entre outras. O show acontece na Casinha do Bar Valentino, após a exibição do documentário no Salão, e é gratuito.





Para a conselheira geral da Alumni UEL, Silvia Karla Azevedo Vieira Andrade, a realização do documentário através da Associação é uma homenagem aos estudantes na luta pela democracia desde 1974 e até hoje. “Temos muito orgulho em promover esse importantíssimo documentário, um material sensível e fundamental para as gerações do tempo presente e do futuro no entendimento do papel dos estudantes da nossa UEL na luta pela democracia”, comenta.





Na mesma noite, na parte externa do bar, ainda acontece uma feira de livros com exemplares à venda e a presença de alguns autores que participaram do Poeira, como Nilson Monteiro, Ademir Assunção, Ponti Pontedura, Marco Fabiani, Silvio Oricolli e obras dos saudosos Tadeu Felismino e Marcelo Oikawa. A Alumni UEL conta com o apoio cultural da Sisprime Cooperativa de Crédito e Scriba Soluções Editoriais.

Serviço:

Estreia e exibição do mini-documentário “Levanta, Sacode a Poeira e Dá a Volta por Cima – Um Jornal dos Estudantes na Luta pela Democracia”

Data: Quinta-feira (28 de agosto)

Horário: 19h

Local: Bar Valentino (Av. Prefeito Faria Lima, n° 486)





Após a exibição do documentário, show “Sacode a Poeira”, com André Gião (guitarra), Filipe Barthem (baixo) e Fábio Farinha (bateria) e os cantores Luiza Braga, Rakelly Calliari e João Nakao. Feira de Livros de autores participantes do Poeira.









