Atleta londrinense é finalista em premiação de melhores do ano por desempenho em 2024

A atleta londrinense Julia Aparecida Rocha Ribeiro é uma das finalistas do Prêmio Melhores do Ano no atletismo, evento promovido pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo). Na premiação, serão contemplados os destaques da modalidade no ano de 2024.





Um dos principais destaques revelados pela equipe Londrina/FEL/IPEC nos últimos anos, a velocista dos 400 metros concorre na categoria Jovem Revelação feminina. A londrinense de 19 anos tem como concorrentes ao prêmio três adversárias: Hakelly Souza, Luise Braga e Viviany Lima.

Feliz com a indicação, a atleta diz que esse é um reconhecimento pelos anos de dedicação nas pistas. “É sempre muito importante você saber que o que você tem feito tem chamado a atenção das pessoas. São tantos atletas no Brasil que se destacam e poder estar entre os finalistas já é um grande feito”, falou a jovem.





Julia chegou ao projeto Londrina Atletismo há seis anos e não demorou muito para começar a se destacar. A atleta treinada pelo técnico Gilberto Miranda é bicampeã brasileira dos 400 metros (categorias sub-18 e sub-20), e atual tricampeã sul-americana na mesma prova (um título no sub-20 e dois no sub-18).

A velocista dos 400 metros também é medalhista pan-americana sub-20 no revezamento 4 x 400 metros, medalhista sul-americana adulto na mesma prova, e campeã mundial escolar no revezamento medley 2.





Para o técnico Gilberto Miranda, a indicação de Julia aponta uma medida do posicionamento do projeto londrinense atualmente no cenário nacional. “Essa indicação é de alta relevância para a equipe e para o atletismo de Londrina e região. Mostra o crescimento do projeto nos últimos e o quanto ele se posicionou entre os melhores do Brasil, competindo de igual para igual com as principais equipes do país em termos de investimento”, apontou.





Na categoria 'jovem revelação' feminina, o júri selecionou quatro atletas, por meio de votação em plataforma independente e auditável. A vencedora será anunciada em evento fechado, marcado para o próximo dia 23, em São Paulo.