Ato contra Bolsonaro é realizado no centro de Londrina

Londrina e outras cidades do país registraram manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na tarde neste sábado (2). Em Londrina, o ato reuniu movimentos sociais, sindicatos ligados à esquerda, estudantes e pastorais. A organização foi do Coletivo de Sindicatos e Comitê Geral Unificado. O protesto foi realizado em frente ao Teatro Ouro Verde. Essa foi a primeira manifestação convocada por frentes de esquerda após o 7 de setembro, que foi marcada por atos pró-presidente Jair Bolsonaro e com pautas atacando os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).





Para o presidente do Sindiprol/Aduel, Ronaldo Gaspar, o ato foi muito bom. "Apesar da chuva, muita gente participando, as pessoas bastante animadas com palavras de ordem contundentes contra o governo e demonstrando não só sua indignação contra esse governo e todas as suas políticas que afetam negativamente a vida dos trabalhadores", avaliou.



"As pessoas demonstraram que querem um Brasil melhor, um Brasil mais justo, um Brasil mais igualitário, um Brasil no qual os trabalhadores tenham melhores salários, que o desemprego seja muito baixo ou não exista, ou seja, a luta dos trabalhadores por aquilo que vem ao encontro dos interesses da melhoria da sua vida cotidiana e também outros itens de uma pauta longa por liberdades democráticas, respeito à diversidade, respeito às mulheres, respeito à comunidade LGBT. Foi um ato muito importante", pontuou Gaspar.

Os movimentos começaram a se reunir por volta das 15h e o ato foi concluído por volta das 18h.



