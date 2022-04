Atrasada, ciclovia na zona sul de Londrina só deve ser entregue em maio

A empresa Iguaçu Construções e Comércio vai demorar pelo menos mais 30 dias para terminar a ciclovia da rua José Giroldo, no Parque Guanabara, zona sul de Londrina. A obra começou no dia 12 de novembro do ano passado e deveria estar pronta até a última segunda-feira (11), como previa o contrato.

A prefeitura autorizou o aditivo depois de receber um ofício da construtora sobre os motivos do atraso. A Iguaçu argumentou que "houve problema na entrega de materiais para coloração do concreto da pista, além das chuvas que prejudicaram a concretagem de alguns trechos".

Com custo de R$ 513 mil, a ciclovia tem cerca de 500 metros de extensão e liga a região do lago Igapó II até a avenida Madre Leônia Milito. O projeto inclui também a transformação de um terreno de dois mil metros quadrados do Município em praça.





Apesar da demora, a terceirizada afirmou, no ofício de 4 de abril, que a construção "apresenta um avanço de mais de 85% em seu aspecto físico, inclusive com todo o jardim, faltando 14 metros cúbicos de concreto pigmentado e a sinalização do trânsito".





