Aula-show sobre o samba é atração desta sexta-feira na AML Cultural

O cantor, jornalista e pesquisador carioca Pedro Paulo Malta vai comandar uma aula-show sobre a história do samba, o gênero musical mais representativo da cultura popular do Brasil, nesta sexta-feira (27), às 20h, na AML Cultural.





O espetáculo marca o encerramento da edição ‘Contos e Cantos’, da Série Palcos Musicais, e os ingressos estão disponíveis no Sympla por R$ 20,00 e R$ 10,00 (meia-entrada).



Acompanhado pelos músicos Guilherme Villela (bandolim), Ramon Romano (violão) e Nycolas Horn (percussão), Pedro Paulo Malta vai fazer um mergulho no cancioneiro fundamental do samba, apresentando obras de grandes mestres como Paulinho da Viola, Cartola, Carlos Cachaça, João Nogueira, Paulo Cesar Pinheiro, Nelson Sargento e Noel Rosa.





“Algo que me toca muito nos shows de samba são as músicas que falam sobre samba, os metasambas. Foi a partir daí que construí esse repertório”, conta Pedro Paulo.





“São temas com uma pegada mais histórica, outros falando da inspiração, de onde vem, e que refletem sobre a importância do samba na construção do que entendemos sobre a cultura brasileira, nessa centralidade do samba como um dos gêneros musicais que falam diretamente com a população.”





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: