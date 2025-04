Autódromo e velódromo de Londrina ganham nova iluminação nas áreas internas

Dois dos principais complexos esportivos do município receberam várias melhorias de modernização do sistema de iluminação por parte da Londrina Iluminação na última semana. Palco de três competições simultâneas do automobilismo nacional nos dias 12 e 13 – as Copas Truck, NASCAR e HB20 –, o Autódromo Ayrton Senna ganhou mais luminosidade em todo o pátio interno, incluindo passarelas, a área dos boxes e a torre onde ficam os controladores de tempo.





“Além de fazer a manutenção em todas as luminárias, reparando as que estavam apagadas, instalamos novos refletores para iluminar a região dos boxes e modernizamos todos os refletores da torre, que não estavam nem funcionando”, afirmou o diretor de Operações, Vitor Horita.

As intervenções já entraram em funcionamento no agitado final de semana de muita velocidade no autódromo, garantindo a segurança de pilotos, equipes, funcionários e espectadores ao longo de toda a programação de treinos e provas, iniciada na sexta-feira (11).





VELÓDROMO

O outro espaço revitalizado pela Londrina Iluminação foi o velódromo, situado anexo ao autódromo. Reivindicação de ciclistas profissionais e amadores que utilizam a “pista oval” para treinamentos e competições, os serviços envolveram manutenção da iluminação dos dois superpostes instalados no canteiro central e dos refletores de pista.

Também foram instaladas novas luminárias no entorno do traçado. As ações nos dois complexos atenderam a solicitações da FEL (Fundação de Esportes de Londrina) e CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização).