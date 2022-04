Autor de “Meu Imóvel, Meu Mundo”, Marcus Araujo fará palestra grátis em Londrina

Marcus Araujo vai ministrar a palestra "A Década Brilhante do Mercado Imobiliário" na terça-feira (19), às 19h. O evento é gratuito e aberto ao público de Londrina e região.

Araujo irá abordar o cenário da pandemia, que acelerou mudanças importantes no mercado imobiliário, no Brasil e no mundo, uma vez que o imóvel residencial passou a ser o produto mais importante na vida das pessoas, já que conectou o espaço de trabalho e diversão por um longo período.

Além disso, ele apresentará aos espectadores o novo público que surgiu nesse período e adotou a filosofia de viver com menos e deseja habitar em comunidade, compartilhar, e aguarda mudanças no mercado para que possa experienciar essa nova realidade.







Após quase três décadas dedicadas às estatísticas e pesquisas sobre o mercado imobiliário, Araujo foi além e tornou-se um pensador, expert em tendências e projeções que contribuirão com o sucesso das empresas do segmento.







Como futurologista do morar, Araujo se tornou best-seller com o livro “Meu Imóvel Meu Mundo”. Após quatro edições, o autor decidiu revisitar a obra e incluir informações imprescindíveis sobre o cenário atual que o mundo vive.



