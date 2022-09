Avenida Duque de Caxias recebe serviços de recapeamento em Londrina

A Prefeitura de Londrina iniciou nesta segunda-feira (5) o recape asfáltico na Avenida Duque de Caxias, entre as avenidas Juscelino Kubitschek e Henrique Dias, sentido bairro. Nos próximos dias, trânsito estará interditado totalmente ou em meia-pista dependendo da execução do serviço. Os trabalhos começaram a partir do cruzamento com a JK até a Rua Borba Gato.





Na sequência, o recape será feito na outra perna da Avenida Duque de Caxias, entre as avenidas Bandeirantes e Juscelino Kubitschek, sentido centro. Ao todo, o serviço compreenderá cerca de 21.500 m². Ao final da execução do recape, previsto para ser concluído dentro de 20 dias, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) fará a sinalização horizontal na via.



Publicidade

Publicidade





O investimento total, nesta primeira etapa, é de aproximadamente R$ 1,4 milhão. A empresa contratada para fazer o serviço é a Axial.





Além deste trecho, também foi autorizado o recape asfáltico da Avenida Duque de Caxias entre a JK e a BR-369, serviço que será feito em uma segunda etapa. Com isso, haverá complementação do investimento com recursos livres da prefeitura.







CONTINUE LENDO: "Esta manutenção veio em boa hora", diz moradora