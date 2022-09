Avenida Leste Oeste será interditada para obras do viaduto neste fim de semana

Neste sábado (3) e domingo (4), o trânsito da rotatória que fica no cruzamento das avenidas Leste Oeste e Rio Branco estará interditado parcialmente, das 8h às 18h. Na ocasião, um guindaste será instalado nas laterais da Leste Oeste para içar as vigas necessárias para construção do viaduto. Com isso, o trânsito da Leste Oeste, no sentido bairro/centro, precisará ser interrompido na rotatória. E, caso as condições climáticas não sejam favoráveis, o serviço pode ser adiado.





A construção do túnel no cruzamento das avenidas Leste Oeste e Rio Branco teve início em janeiro de 2021. Com investimentos na ordem de R$ 32.145.365,90, esta obra tem prazo de conclusão previsto para o final de janeiro de 2023. No momento, está em análise um pedido de prorrogação deste prazo, feito pela TCE Engenharia, empresa responsável pela execução da obra.



Publicidade

Publicidade





Além do içamento das vigas, outras atividades estão em andamento em diversas frentes de trabalho. Dentre eles, concretagem das cortinas e perfuração dos tirantes, pavimentação na Avenida Rio Branco e concretagem da pista nos locais de parada de ônibus, serviços de drenagem em geral, mais perfuração de estaca raiz. A fiscalização mensal registrou que 33% dos serviços previstos no cronograma oficial estão concluídos.