Avenida Rio de Janeiro segue interditada até segunda-feira

Os motoristas terão que esperar até a próxima segunda-feira (30) para transitar na Avenida Rio de Janeiro, no trecho entre as ruas Pará e Piauí. A Prefeitura de Londrina interditou a via para dar continuidade às reformas do Bosque Central Marechal Cândido Rondon, na última quinta-feira (19).

O município vai construir nova faixa elevada ligando o Bosque à Concha Acústica. A reforma faz parte do projeto de revitalização de espaços de lazer e de passeio de Londrina.





Os agentes de trânsito da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) estarão no local para ajudar os motoristas.