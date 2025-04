Bairro da zona norte de Londrina recebe o 1° “Dia da Beleza” neste domingo

O “Dia da Beleza”, organizado pelo projeto Favela Library, ocorrerá na Rua Braz Lucas Teruel, no bairro Vista Bela (região norte), neste domingo (27), das 10h às 17h. Inicialmente criado para levar o hábito da leitura e propiciar o contato com outras culturas à população, o Favela Library gradualmente passou a desenvolver parcerias para a realização de oficinas e eventos como o Dia da Beleza.





Conforme o produtor cultural e bibliotecário do projeto, Leandro Palmerah, a iniciativa surgiu como uma forma de ampliar o conhecimento da comunidade. “É extremamente importante a realização do projeto nestes territórios, que são bairros invisibilizados, mas também espaços de luta e resistência cultural. A proposta do Favela Library é ampliar as possibilidades da arte, bem como produzir e espalhar cultura”, declarou Palmerah.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS





O Dia da Beleza vai oferecer a prestação de serviços para comunidades em situação de vulnerabilidade social, bem como a realização de apresentações culturais. A organização do evento conta com parcerias como o Coletivo Popular Vista Bela em Movimento e o Coletivo Black Divas.

Entre os serviços estéticos, haverá cortes de cabelo masculino, tranças afro (por ordem de chegada) e maquiagem. Prezando pela saúde da comunidade, também serão ofertados exames de vista com receita para óculos e aferição de pressão arterial. Já na parte cultural, o evento conta com oficina de grafite para as crianças, apresentações de circo e hip hop, intervenção artística com os artistas do grafite, apresentação de música clássica e um show de rap.





A mestranda em política social pela UEL (Universidade Estadual de Londrina), gestora do Coletivo Popular Vista Bela em Movimento e também moradora do bairro, Vanessa Carolina Prates, destacou a importância desta parceria entre projetos. “Eu vejo essa união como fundamental para o desenvolvimento e fortalecimento da comunidade. Essas atividades reverberam no cotidiano, o que para nós do coletivo é muito importante”, destacou.





O evento conta com patrocínio da Prefeitura, por meio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), gerido pela SMC (Secretaria Municipal de Cultura).





