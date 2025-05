Bairro da zona sul de Londrina recebe dia D de Combate a Dengue nesta sexta e sábado

Nesta sexta-feira (9) e sábado (10), o Parque Ouro Branco (zona sul) receberá a edição do Dia D de Combate a Dengue, promovida pela Prefeitura de Londrina, através da SMS (Secretaria Municipal de Saúde). A ação visa prevenir o surgimento de focos e combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti.





As ações serão conduzidas nas ruas localizadas entre a Avenida Guilherme de Almeida e a Rua Flor-dos-Alpes, no Ouro Branco.

Na sexta-feira, os ACEs (agentes de Combate às Endemias) vão realizar vistorias nos imóveis da região para eliminar focos do mosquito. Durante a atividade, as equipes da SMS distribuirão sacos verdes de coleta e auxiliarão na coleta de materiais inservíveis. Também vão orientar a população sobre o descarte de resíduos que possam se tornar criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como a dengue, a Chikungunya e a zika.





Além disso, a ação terá a participação da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), cujos caminhões farão a retirada de materiais descartados pela população. Os veículos prosseguirão com esse trabalho no sábado (10). Os responsáveis pelos imóveis que não puderem receber as visitas nesses dias poderão agendar a vistoria pelo Disque Dengue da SMS, pelo telefone 0800-400-1893.

OURO BRANCO APRESENTA AUMENTO DE CASOS DE DENGUE





O gerente de Vigilância Ambiental da SMS, Nino Ribas, explicou que o Ouro Branco foi escolhido para receber o Dia D Contra a Dengue porque apresenta um aumento na incidência de casos notificados. “Por conta dessa série histórica, essa região requere uma atenção voltada para conscientizar a população em relação à remoção de materiais inservíveis dos quintais, que são os principais criadouros do vetor no bairro e na cidade. Temos realizado essa ação semanalmente, em diferentes locais de Londrina, para orientar a comunidade sobre como combater o Aedes aegypti”, afirmou.





