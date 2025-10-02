Bairros da Zona Oeste de Londrina recebem ações do programa 'Orgulho do Meu Bairro'

Moradores do Jardim Leonor (Zona Oeste) e outros bairros da região vão ter a oportunidade de acessar vários serviços públicos perto de casa neste sábado (4), com mais uma edição do programa Orgulho do Meu Bairro.Desta vez, o evento será realizado na Praça Ulisses Xavier da Silva, localizada na Rua Ruy Virmond Carnascialli, com atendimentos prestados por órgãos públicos das 14h às 18h e apresentações culturais das 15h às 21h.

Em preparação para o Orgulho do Meu Bairro, a praça recebeu ações como a melhoria da iluminação do campo esportivo, retirada de formigueiros, pintura do mobiliário, manutenção do parquinho, pintura do meio-fio e pintura de vagas de estacionamento para idosos e pessoas com deficiências. Receba nossas notícias NO CELULAR WhatsApp Telegram WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.

Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo. Clique aqui para enviar sugestões de pautas, imagens e dicas para o Portal Bonde Publicidade Publicidade

O Jardim Santiago também foi contemplado por intervenções do Município incluindo a melhoria da iluminação de sua praça, implantação de iluminação na quadra coberta e no campo de futebol, substituição de telhas e descupinização do centro comunitário do bairro.

Na Praça dos Escritores, localizada entre as ruas Angico e Amendoinzeiro, no Jardim Santa Rita, o trabalho abrangeu a manutenção do parquinho e academia, melhoria na iluminação geral e iluminação do campo, pintura do mobiliário, reforma da quadra e pintura do vestiário. Publicidade

Os três bairros também receberam melhorias na sinalização horizontal de todas as suas ruas. Além disso, a Prefeitura implantou faixas elevadas nas ruas Quiri e Ruy Virmond Carnascialli, e lombadas na Avenida Aracy Soares dos Santos e nas ruas Figueira e Ruy Virmond Carnascialli.

No total, a Londrina Iluminação fez a instalação, na região, de dois postes, nove postes duplos curvos, 12 luminárias LD7, 18 luminárias LD3, sete luminárias invertidas, quatro entradas de energia, 16 postes para os campos e 146 refletores. Publicidade



Emerson Dias/N.com

Confira os serviços que vão estar à disposição da comunidade durante a ação de sábado:

Saúde Publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai estar presente com oferta de aferição da pressão arterial, auriculoterapia, orientações nutricionais, testagem rápida de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e entrega de auto testes de HIV. As equipes da SMS também vão informar sobre a Farmácia Popular e oferecer orientações sobre endemias, reanimação cardiopulmonar (RCP) e desengasgo.

Fazenda Publicidade

A equipe da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) vai fornecer orientações, tirar dúvidas da população e realizar o parcelamento de tributos como o IPTU e o ISS. Os contribuintes também poderão fazer a adesão ao Programa Regulariza Londrina, que oferece condições vantajosas para a renegociação de dívidas de tributos municipais.

Obras e Pavimentação Publicidade

Quem deseja solicitar serviços à Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP) poderá requisitar ações de recapeamento, tapa-buracos, manutenção de calçadas e de meios-fios, entre outras.

Trabalho, Emprego e Renda Publicidade

Os serviços levados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) incluem o encaminhamento para vagas de trabalho, orientação sobre a Carteira de Trabalho digital e Seguro-Desemprego. Quem já é ou precisa se formalizar como Microempreendedor Individual (MEI) poderá contar com a equipe da Sala do Empreendedor e agentes de microcrédito para orientações e atendimentos.

Ambiente

A Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) realizará a doação de mudas de árvores para arborização urbana e fará orientações para a comunidade sobre o plantio e cuidados, entre outros temas. Quem deseja recolher uma muda deve levar documento com foto e comprovante de residência.



Emerson Dias/N.com

Habitação

A Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-Ld) vai oferecer serviços de cadastramento e atualização cadastral, consulta e negociação de dívidas, informações sobre escrituração e transferência de imóveis e esclarecimentos sobre ocupações em áreas irregulares. Também fará atendimentos sociais de regularização fundiária e dos programas Minha Casa, Minha Vida, Caixa d’Água Boa, Lotes Urbanizados e Mediando Direitos.

Acesf

A Acesf estará presente oferecendo serviços de Renegociação de Dívidas em que os munícipes poderão verificar pendências junto à autarquia e renegociá-las. Os valores vencidos de qualquer natureza, para CPFs e CNPJs, poderão ser negociados por meio das regras do Regulariza Londrina. O órgão também receberá requerimentos extraordinários para que a população apresente suas demandas diretamente.

Esportes – Quem gosta de atividades físicas e recreativas poderá participar das ações levadas pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL), que estará presente com xadrez gigante, amarelinha, mini basquete e perna de pau.

Cultura

Para expandir os horizontes culturais e animar a comunidade, a Secretaria Municipal de Cultura vai levar ao Orgulho do Meu Bairro diversas ações, incluindo oficinas de desenho e kirigami, bem como apresentações de palhaçaria, música, canto coral, dança e artes cênicas.

Ouvidoria

A Ouvidoria-Geral do Município estará presente com a participação de dois ouvidores. A equipe estará disponível para receber manifestações – como reclamações, denúncias, elogios, sugestões e solicitações – relacionadas aos serviços públicos municipais, tanto presencialmente quanto pelo WhatsApp (43) 3372-4530. Além disso, será possível esclarecer dúvidas e receber orientações sobre diversos assuntos. A iniciativa busca fortalecer a relação entre a Prefeitura de Londrina e a comunidade, incentivar a participação social e garantir o tratamento adequado às demandas da população, contribuindo para a melhoria contínua dos serviços públicos e para a gestão responsiva.



Emerson Dias/N.com