Banda Nova Funcart promove nova edição do festival de música neste domingo em Londrina

Neste domingo (8), o Projeto Banda Nova Funcart retorna à Concha Acústica de Londrina para uma edição extra e gratuita do festival de música autoral. O evento têm inicio previsto para às 15h e vai reunir cinco das oito atrações selecionadas nesta temporada: Dr. Tog, Regional Flor do Café, Ixã, Banda Beca Brinca e Nic Vigarista. Confira a programação abaixo.





O evento terá estilos como rock, choro, pop, punk rock e um show brincante voltado ao público infantil. As apresentações deste domingo encerram a edição de 2024, que marca os 15 anos da iniciativa cultural patrocinada pela Prefeitura de Londrina, através do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).

O evento deste domingo é realizado na mesma semana em que o projeto faz o lançamento do conteúdo gravado ao longo do mês de outubro, no Fábrika Estúdio e Produtora, com captação de áudio e vídeo por Luciano Gabiatti e Dario Almeida Prado, e iluminação de Raka Balekian. A edição dos vídeos, mixagem e masterização de áudio ficaram sob a coordenação de Sara Delallo, que também liderou as etapas sonoras do projeto. Os vídeos serão lançados no canal do Youtube do projeto Banda Nova Funcart , incluindo as bandas Gata de Botas, Ixã e Regional Flor do Café.

Na edição de 2024, o Projeto Banda Nova Funcart realizou as suas ações por meio de três modalidades de participação, envolvendo apresentações em eventos na Concha Acústica e na Feira Flua Cultura, e benefícios como sessões de foto e gravações ao vivo, em sessões de estúdio. Desta forma, oito projetos musicais foram selecionados, incluindo, além dos que se apresentam no domingo, as bandas Luimlimbo, Gata de Botas e João e Maria Trio, participantes do primeiro evento na Concha Acústica. No momento da inscrição, realizada por meio de um edital, as bandas puderam escolher o percurso que gostariam de percorrer dentro do projeto.





“Em 2024, recebemos 32 inscrições de artistas de Londrina, Maringá e municípios da região sul do estado de São Paulo e ficamos muito surpresos e animados com essa demanda”, destaca João Ribeiro.

Ribeiro ressalta que a seleção por meio do edital e o evento correspondem à segunda etapa da edição de 2024. Em abril, o projeto inaugurou uma etapa de ações formativas, levando profissionais da música de Londrina para uma série de palestras sobre temas como Direitos Autorais, sustentabilidade financeira e tendências da indústria da música. “Contando com o patrocínio da Lei Paulo Gustavo, inauguramos essa etapa de ações formativas, que tem o objetivo de colaborar com a cena musical de Londrina e região”, destaca.





Banda Nova Funcart 15 anos

O 15º BNF é uma iniciativa contemplada no edital de Seleção de Projetos Independentes de Bolsas de Estudo e pesquisa de Criação e Ação Cultural – Londrina 90 Anos, do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), e conta com o patrocínio da Prefeitura de Londrina. São apoiadoras do projeto a Funcart (Fundação Cultura Artística de Londrina), Coletivo Flua Cultura e Fábrika Estúdio e Produtora.





Em 14 edições, o projeto já contou com a participação de cerca de 150 bandas e artistas solo da RML (Região Metropolitana de Londrina) e, recentemente, artistas de Maringá, Apucarana e Arapongas. Dentre os participantes das edições anteriores estão Rua do Jazz, Valter e Cambojam, Clara Striquer, Sala de Estar, Samuel Amaro, Chá de Girassol, Vitor Conor, Maracutaia do Samba, Brotherhood, Marujo Cartel, Bemol Blues Band, Samba 172, Castores e Patos, MC Sergin, Marquinhos Diet, Lobisomem, Cluster Sisters, Mucambo de Banto, entre muitos outros.

Programação de domingo (8):





15h – Dr. Tog

16h – Regional Flor do Café

17h – Ixã

18h – Banda Beca Brinca

19h – Nic Vigarista.





