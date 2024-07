Bazar do Santuário Nossa Senhora Aparecida abre espaço para artesanato local em Londrina

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida incrementou as peças oferecidas em seu bazar, acrescentando, além dos artigos religiosos, produtos artesanais produzidos por artesãs locais. O espaço funciona na quarta-feira das 14h às 17h, no sábado das 8h às 12h e no domingo das 8h às 12h e das 15h às 18h30.





Quem frequenta o espaço pode encontrar caixinhas de Nossa Senhora Aparecida e velas de sétimo dia personalizadas. Ou, então, necessaires e naninhas temáticas, além de uma infinidade de outros artigos religiosos, que vão desde as velas de metro para serem acesas no velário do Santuário até as imagens de santos.



A artesã Estela Junqueira, de Arapongas, foi uma das convidas para produzir as necessaires e as naninhas, que hoje são vendidas no Bazar do Santuário. Trabalhando com artesanato desde 1990, Estela diz que o mais importante na confecção é "levar religião em forma de peças para as pessoas".





Ao lado das peças produzidas por ela estão algumas caixinhas de Nossa Senhora Aparecida e velas de sétimo dia, personalizadas com a logomarca do Santuário, todas produzidas pela empresária Taise Gava, que afirma haver um carinho especial em produzir itens para vender no Santuário.

“Eu vou ao Santuário desde pequena, cresci e vivi a minha infância ali dentro, pois minha mãe sempre fez parte das pastorais e estava sempre presente, então, fiz catequese, crisma, participei do coral. Faz parte da minha vida”, conta. Além, é claro, de ser devota da padroeira do Brasil. “Para mim é muito importante realizar esse trabalho, porque sou devota de Nossa Senhora Aparecida e é uma honra poder fazer parte de pelo menos alguma coisa relacionada a Ela”, diz.





As velas que ela produz começaram a ser feitas durante a pandemia, ainda em 2020. Já as caixinhas de Nossa Senhora Aparecida, inicialmente, eram produzidas a pedido da Pastoral Familiar, com o objetivo de serem lembrancinhas da preparação do matrimônio, para casais que participavam dos encontros. Mas, fizeram tanto sucesso que foram parar nas prateleiras do Bazar.

Para o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário, cada peça vendida no Bazar tem o objetivo de servir ao propósito da evangelização. “Cada item, cada terço, cada imagem ou cada vela cumpre um papel no processo de evangelização e, também, de amadurecimento da fé. Não é uma loja qualquer, mas, um bazar em que as pessoas podem comprar instrumentos de fé e de evangelização.”