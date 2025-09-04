Bazar solidário da Igreja do Caminho tem peças de R$ 5,00 a R$ 25,00

A igreja do Caminho promove neste sábado (06) a terceira edição do "Bazar Solidário do Caminho". A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para projetos sociais que beneficiam pessoas em situação de vulnerabilidade da Comunidade Aparecidinha. O brechó solidário também é uma oportunidade para quem gosta de garimpar peças únicas como casacos, jaquetas, calças, vestidos, blusinhas, calçados e bijuterias. O brazar acontece a partir das 9 horas, na Rua Anita Garibaldi, 170, região central de Londrina.





Além de roupas semi-novas e calçados, também estarão à venda brinquedos, eletrodomésticos e vários utensílios para casa. Os valores variam entre R$ 5,00 e R$ 25,00. O coordenador da área social da Igreja do Caminho Marco Antonio da Rocha explica que o bazar será uma oportunidade para que as pessoas comprem produtos em ótima qualidade a preços acessíveis. “Os produtos passaram por uma curadoria e estão em ótimas condições. A ideia é vender a preços baixos para liquidar o estoque. Teremos mais de três mil peças para serem comercializadas, entre elas muitas de marcas renomadas no mercado", afirma Rocha.



