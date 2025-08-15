Bebê fica ferido após tentativa de fuga dos pais em motocicleta em Londrina

Um bebê de apenas um ano e oito meses teve ferimentos na cabeça após uma tentativa de fuga dos pais em uma motocicleta em um trecho na Avenida Tiradentes, (Zona Oeste de Londrina), na noite desta quinta-feira (14). Eles tentaram fugir de uma abordagem de agentes da GM (Guarda Municipal) de Londrina e, na contramão, bateram em um carro. O veículo estava irregular e o condutor não tinha habilitação.

Secretário de Defesa Social, Felipe Juliani explica que os agentes começaram a fazer o acompanhamento tático ao verem o condutor fazendo muito barulho com a motocicleta, conhecido como “corte de giro”, no trecho da Avenida Tiradentes entre as ruas Serra dos Pirineus e Serra da Esperança. Segundo ele, o homem já é conhecido, de acordo com relatos de moradores da região, por esse tipo de atitude, o que incomodava a população.





Diante da tentativa de abordagem dos agentes, o motociclista tentou fugir. Na garupa, estava uma mulher e uma criança de um ano e oito meses, filho do casal. “Era quase impossível a visualização da equipe policial para identificar que era uma criança ali no meio”, afirma. O caso aconteceu próximo das 22h.

“É lógico que se soubéssemos que aquela criança estava no meio, a cautela seria maior, com um cercamento com o apoio de mais viaturas para poder localizar”, reforça. Ele explica que os guardas não sabiam o motivo da fuga, sendo que a criança poderia até mesmo ter sido sequestrada.





Durante a tentativa de fuga pela contramão, o condutor bateu em um carro. A motocicleta estava em situação irregular, sem retrovisores e com o escapamento adulterado, e o condutor não é habilitado. “Ele colocou a vida do filho em risco”, lamenta.

Os três ocupantes da motocicleta tiveram ferimentos. Logo após a colisão, os guardas já prestaram os primeiros socorros às vítimas. A criança teve um sangramento na cabeça, mas, de acordo com Juliani, o quadro de saúde é positivo. O homem e a mulher tiveram ferimentos no quadril e na perna.





O secretário disse que o caso vai ser estudado pela Guarda Municipal para que outros padrões possam ser adotados em novas abordagens

A ocorrência foi apresentada à delegacia de Polícia Civil para dar andamento nas investigações. Internamente, o secretário afirma que, a princípio, não visualiza nenhuma situação de imprudência ou negligência por parte do guarda. “Só o fato de o rapaz fugir já liga um alerta”, reforça, complementando que os acompanhamentos táticos e abordagens integram o leque de funções da GM.







