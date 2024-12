Biblioteca Pública Municipal de Londrina terá encontros de meditação a partir desta quarta-feira

A Biblioteca Pública Municipal de Londrina receberá durante o mês de dezembro, seu primeiro ciclo de meditação. As atividades começam nesta quarta-feira (4), e serão realizadas pelo projeto Dança Meditação com a professora de dança Gislene Gaion, sempre às quartas-feiras, com sessões às 18h15 e às 19h15.





O preço para participar das aulas é de R$ 10, podendo ser pago por Pix ou em dinheiro no dia das atividades, que ocorrerão nos dias 4, 11 e 18 deste mês. Cada horário terá o limite máximo de 16 pessoas. Não é necessário inscrições prévias ou experiências com as práticas da meditação para participar.

Com um contato com as artes que se inicia na infância, Gislene Gaion teve início na meditação por meio do Yoga, em 2010, onde aprendeu a observar a respiração e praticar diferentes técnicas respiratórias, essenciais para acalmar e adentrar no estado de observação do fluxo da mente.





“Desde então pratico por meio de diferentes linguagens do Yoga e mais recentemente pelos ensinamentos budistas. Além disso, fiz diversos cursos de dança de vertente terapêutica que envolvem a prática de observação atenta da respiração para investigação da expressão corporal e do estado da mente. Fiz formações no Brasil e na Europa, o que me deu sustentação para atuar nesta área atualmente”, ressaltou.

Em agosto deste ano, em conjunto com a terapeuta alquimista Ananda Gonçalves, Gaion ofereceu à comunidade londrinense um ciclo de oficinas de Dança com práticas contemplativas. “Baseada nos quatro elementos, a meditação foi uma delas, sendo um incentivo para retornar a este espaço, mas agora com a prática focada na observação da mente e não da expressão corporal.”





Durante a atividade, os participantes serão orientados para a prática e, em seguida, terão contato com exercícios respiratórios, com o objetivo de investigar o modo em que o corpo e a mente trabalham. Ao final das aulas, todos serão convidados a compartilhar as experiências obtidas entre si.

