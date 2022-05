Blitz educativa dá brindes a 'bons' condutores na Saul Elkind em Londrina

Londrina terá uma blitz educativa nesta terça-feira (24), das 9h às 11h, ação que é parte da Campanha Maio Amarelo, promovida pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização).

Os condutores que passarem pela avenida Saul Elkind, nas proximidades do cemitério Municipal Jardim da Saudade (região norte), serão abordado para a verificação da carteira de motorista, documentação do veículo e as condições do carro.

Depois da checagem, quem não tiver recebido multas no último ano pode levar para casa uma camiseta. O brinde é em alusão ao mês de conscientização para o alto índice de feridos e mortos nas vias brasileiras. De acordo com o diretor de Trânsito da CMTU, major Sergio Dalbem, a iniciativa visa reconhecer e estimular a boa conduta de motoristas e motociclistas. “É uma forma de, simbolicamente, agradecermos a essas pessoas por elas estarem contribuindo com a nossa dinâmica viária”.





Além disso, todo o público – inclusive quem tiver histórico de multas – vai receber orientações e materiais informativos sobre direção defensiva e segurança veicular. Apesar do caráter educativo, a blitz “Bom Condutor” ainda inclui fiscalizações. Isso significa que os flagrantes de irregularidades poderão resultar na emissão de autos. Ao lado da CMTU, estarão presentes na intervenção a GML (Guarda Municipal de Londrina), a PM (Polícia Militar), o Detran-PR (Departamento de Trânsito do Paraná) e as polícias rodoviárias Estadual e Federal (PRE e PRF).