Bomba com carta supostamente assinada por comunistas explode em feira do centro de Londrina

Uma bomba com uma carta supostamente assinada pelo PCB (Partido Comunista Brasileiro) explodiu na manhã deste domingo de eleição municipal (27) na feira da avenida São Paulo, no centro de Londrina. Ninguém ficou ferido.





De acordo com feirantes que trabalhavam no local no horário do estrondo, um homem deixou a caixa e fugiu. "O cidadão deixou aqui e fugiu. Alguns minutos depois, aconteceu a explosão", relatou o proprietário de uma das barracas que não quis se identificar.

Uma idosa que também presenciou a ação disse ter ficado assustada. "Foi um estrondo muito alto. Eu estava longe e ouvi. A gente pensou que era a energia. Eu li a carta e estava escrito para não votar. Estava cheia desse papel", explicou à reportagem.





Um dos trechos da carta supostamente assinada pelo partido dizia que "votar é dar o aval a toda a podridão repugnante que é a política oficial". O texto também citava que "a farsa eleitoral é esse teatro em que vários candidatos servos do latifúndio, da burguesia e do imperialismo que encenam a cada dois anos, em que parecem ser amigos mortais um dos outros, mas que quando são eleitos atuam da mesma forma".





O grupo que assina a carta defende uma revolução democrática e socialista e instiga uma "mobilização das massas em torno de um programa revolucionário". A ação deste domingo, segundo o material coletado, foi feita com a intenção de "boicotar esse show de horrores".





A reportagem busca contato com o PCB para esclarecimentos. O grupo deixou claro no texto que não faz parte da ala "corrupta e burguesa da esquerda como PT, PCdoB e PSB" e nem do "centrismo oportunista da esquerda legal de oposição, como PSTU, PSOL, PC Brasileiro, PCBR e UP".





Em atualização.