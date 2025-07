Bonde no WhatsApp: envie pautas e fique por dentro das últimas notícias

Estar sempre conectado aos aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, não significa estar desinformado. Com o Portal Bonde, você pode receber diariamente as principais notícias do dia no seu celular. Além disso, o número serve para a população enviar reclamações, sugestões e pautas.





Para participar, basta adicionar nos seus contatos o número (43) 98458-1294 e enviar uma mensagem pelo WhatsApp, pedindo para ser incluído no grupo (quem já é adepto do serviço continuará recebendo as notícias pelo número divulgado anteriormente).

O esquema de envio será via lista de transmissão. Isso significa que os leitores que optarem por receber o conteúdo só serão notificados pelo Bonde, que administra o grupo.





Quem solicitar o serviço irá receber uma mensagens por dia (no final da tarde), de segunda a sexta-feira. A equipe do Portal Bonde vai selecionar sempre as notícias, os vídeos e as entrevistas mais relevantes para aquele horário, além de enviar o boletim de trânsito no final do dia.

Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.