Brasileirão de Softbol reuniu 800 atletas na Acel no último fim de semana

A Acel (Associação Cultural e Esportiva de Londrina) sediou neste fim de semana o 33º Brasileirão de Softbol Interclubes Aberto Masculino e Feminino.





A competição reuniu 58 equipes de diferentes clubes do País, duas equipes do Peru e 800 atletas. No sábado (24) e domingo (25), os 11 campos oficiais ficaram ocupados simultaneamente e as famílias dos atletas prestigiaram o evento, que teve reflexos nos serviços de hotelaria de Londrina.

O Brasileirão é uma tradição na Acel e considerado um dos maiores eventos de softbol do mundo. O campeonato foi disputado em várias categorias, no masculino e no feminino, e contou com jogadores de 18 até os 80 anos que compuseram os times e reforçaram também a tradição do esporte em Londrina.







Apesar de a chuva de sábado ter atrapalhado as partidas do primeiro dia, houve uma remanejamento e todas foram realizadas no domingo e contaram com a participação diferenciada dos torcedores que vieram prestigiar familiares ou apenas conhecer mais sobre a modalidade.

ATLETAS MOTIVADOS





O Presidente da Federação Paranaense de Softbol, Miguel Nishihara, confere ano a ano toda essa movimentação e celebra também a interação social promovida.





"Alguns visitantes são de Londrina. Moram na cidade, mas não nos conhecem e chegam para ver os jogos. Querem saber o campo onde está o tio de Brasília, o primo do Mato Grosso do Sul e o espaço acaba por se tornar nesse período um encontro entre as famílias. E devemos isso ao softbol".







