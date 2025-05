Calçadão de Londrina recebe atividades em comemoração ao Dia do Trabalhador

Em alusão ao Dia do Trabalhador, comemorado na quinta-feira (1º), entidades promoveram ações sociais voltadas à categoria na manhã deste sábado (3), no Calçadão de Londrina.





O Sinpro Londrina, sindicato que representa os profissionais das escolas particulares, reuniu empresas voluntárias para ofertar medição de glicemia, aferição de pressão, massoterapia, design de sobrancelhas e pipoca e algodão doce, sem custo aos contemplados. Os palhaços Bokinha e Strimilik estiveram presentes para levar humor à ação, andando de perna de pau e fazendo malabarismo, respectivamente.





O diretor de Assuntos Universitários do Sinpro, Luiz Fernando Cunha, explicou que o objetivo da iniciativa foi causar uma reflexão quanto ao papel dos docentes na comunidade. “Estamos oferecendo massagens para as pessoas, para as professoras e professores, também a questão da glicemia, verificação de pressão, porque não é fácil essa vida de professor, então estamos preocupados também com a saúde. Queremos chamar a atenção da sociedade com relação ao respeito, à dignidade do docente”.

Com uma faixa escrita “professor merece respeito”, a atividade aludiu à manifestação das professoras de CEIs (Centros de Educação Infantil) filantrópicos realizada no último sábado (26), em frente à Secretaria Municipal de Educação. O protesto foi feito por conta do impasse nas negociações com a prefeitura pelo reajuste salarial, considerando a suposta falta de avanço em propostas. Cunha apontou que “o dinheiro não está chegando nos profissionais da educação que estão na linha de frente”, reforçando a importância da ação deste sábado (03) para manter a categoria mobilizada.