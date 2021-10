Câmara aprova projeto que multa em R$500 veículos barulhentos em Londrina

or unanimidade, a Câmara Municipal de Londrina aprovou na tarde dessa terça-feira (5) o projeto de lei proposto pela gestão Marcelo Belinati (PP) que prevê controle da poluição sonora. A medida já é prevista por legislações federais, mas a proposta do Executivo prevê endurecer o cerco principalmente para motos e carros com escapamento adulterado e impõe multa de R$ 500,00 ao infrator, valor que duplicará em caso de reincidência. A matéria foi aprovada em segunda discussão e seguirá para sanção da nova lei.

O projeto original, porém, recebeu diversas modificações propostas por vereadores. A emenda nº 5, aprovada também por ampla maioria, foi assinada por Beto Cambará (Podemos), Giovani Mattos (PSC) e Flávia Cabral (PTB).

A alteração dispensou do cumprimento da lei os veículos como os carros de som usados principalmente para atividades de publicidade, além dos veículos utilizados em procissões religiosas, passeatas, manifestações e eventos. Entretanto, a utilização fica assegurada por meio de autorização no órgão de trânsito. "Nós tínhamos que lutar pelo direito ao trabalho e a livre manifestação para as pessoas", defendeu Flávia Cabral.





Ainda conforme o PL, ficarão dispensados do cumprimento da lei, enquanto utilizados ao fim a que se destinam: ambulâncias, veículos de órgãos de segurança pública, veículos militares, veículos de competições devidamente autorizadas, maquinário agrícola e máquinas utilizadas na terraplanagem e pavimentação.

