Cambé: cinco regiões têm risco de surto de dengue

O último Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), realizado no final de outubro, indicou que Cambé (Região Metropolitana de Londrina) se encontra em situação de alerta para a dengue.





O levantamento mostrou um aumento significativo do índice predial do município, que de 0,7% foi para 1,1%. Além disso, cinco regiões de Cambé apresentaram um índice predial que pode indicar um risco de surto de dengue.

Publicidade





As cinco regiões em situação de risco são a região do centro com um índice predial de 6,81%, Chácara Santa Maria com 5,76%, Jardim Alvorada com 5,40%, Guarani com 5,31% e o Jardim Novo Bandeirantes com 4,45%. No total foram visitados 2817 imóveis, destes 30 tinham focos do aedes aegypti.





Leia a reportagem na íntegra na FOLHA DE LONDRINA.