Campanha de vacinação infantil contra a poliomelite inicia nesta segunda em Londrina

Começam nesta segunda-feira (27) as atividades da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, que se estende até o dia 14 de junho. Todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Londrina vão disponibilizar a vacina para as crianças, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.





Crianças menores de um ano podem atualizar a caderneta de vacinação com as doses preconizadas no Programa Nacional de Imunização, que prevê doses da vacina aos 2 meses, 4 meses e 6 meses de idade. E, na campanha deste ano, o Ministério da Saúde propôs a aplicação de dose de reforço para crianças de 1 a 4 anos de idade, independente da situação vacinal atual da criança.

Londrina possui 31 mil crianças na faixa etária proposta para a campanha, e os pais e responsáveis podem se dirigir a qualquer UBS de Londrina para realizar a vacinação das crianças. Não há necessidade de agendamento, bastando comparecer munido de documentos pessoais e carteirinha de vacinação. Também não é necessário respeitar intervalo entre doses da vacina e dose de reforço, sendo que as crianças que tiverem o quadro vacinal da poliomielite completo no primeiro ano de vida podem comparecer para a dose de reforço sem qualquer restrição.





Londrina tem baixa cobertura vacinal

O secretário municipal de Saúde Felippe Machado, explicou que a forma mais eficaz de prevenir a doença é através da vacinação, que hoje, em Londrina, tem uma cobertura muito abaixo da porcentagem ideal para manter a doença erradicada.





“O grande nó dessa questão é que os pais e mães possam se conscientizar da importância da vacinação. Nós temos uma cobertura, nesse momento, de 75% de crianças de 1 a 4 anos vacinadas contra a paralisia infantil, o que é considerado uma cobertura baixa. Para que a gente não corra nenhum risco do retorno da doença, esse nível deveria estar superior a 95%. Nosso grande desafio é conseguir conscientizar a população da importância da vacinação, porque, infelizmente, estamos correndo o risco do retorno de doenças tão graves pela baixa cobertura vacinal”, enfatizou.

A doença





Mais conhecida como paralisia infantil, a poliomielite é causada pelo poliovírus selvagem, transmitido através do contato com fezes ou gotículas de secreção que saem da boca e nariz de pessoas doentes. É uma doença caracterizada por um quadro de paralisia flácida que acomete membros inferiores, de forma assimétrica e irreversível.





