Londrina sedia neste fim de semana Campeonato Brasileiro de Softbol

Londrina vai ser palco neste fim de semana do Campeonato Brasileiro de Softbal. Neste sábado (30) e domingo (31), a partir das 7h30, a Acel (Associação Cultural e Esportiva de Londrina), na Zona Leste, vai receber o 34º Campeonato Brasileiro de Softbol Masculino e Feminino – Várias Categorias Aberto. O evento deve reunir mais de 800 atletas, de todas as idades, reforçando o espírito competitivo e comunitário da modalidade.





Clubes, ligas e equipes de todo o país foram convidados a participar. O campeonato é uma vitrine para o softbol brasileiro, além de ser um espaço de confraternização e valorização do esporte amador. A expectativa é de uma competição memorável, com a participação de equipes veteranas e novas promessas do esporte.

A entrada é gratuita e o público poderá acompanhar as partidas de perto, vivenciando a paixão e o talento que movimentam o softbol no Brasil. A Acel vai oferecer uma estrutura completa de alimentação e lazer e que atende aos padrões nacionais e internacionais de competição.





Além de promover o esporte, movimentar o comércio e a rede hoteleira, o 34º Campeonato Brasileiro de Softbol Masculino e Feminino celebrará os 130 anos do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre o Brasil e o Japão.

Sucesso em 2023

Londrina tem tradição no softbol e já foi sede do Campeonato Brasileiro em 2023, quando mais de 800 atletas de todo o Brasil, além de delegações do Peru e do Paraguai, participaram da competição na cidade.

O sucesso organizacional e técnico das últimas edições, somando o suporte da CBBS (Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol), consolidou o evento como um dos maiores encontros de softbol da América do Sul.





Serviço

34º Campeonato Brasileiro de Softbol Masculino e Feminino

Quando: sábado (30) e domingo (31)

Horário: a partir das 7h30

Onde: Acel (Estrada Major Archiles Pimpão, n°2.300 - Zona Leste)

Entrada: gratuita









