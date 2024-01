Campo de girassóis de dez mil metros muda a paisagem na Zona Leste de Londrina

A beleza das flores dá o tom da paisagem na zona leste de Londrina e virou cartão postal para fotos. O canteiro de girassóis voltou a ser atração na avenida Robert Koch, perto do cruzamento com a avenida Máximo Peres Garcia.





É a terceira vez desde 2018 que o terreno de dez mil metros quadrados fica colorido e chama a atenção de quem passa. “Duas vezes tentei plantar, mas não deu certo. Por conta do calor a semente ‘cozinhou’ e quando nasceu, nasceu ruim”, comenta Ivanilda Luzia Soldorio.

Apaixonada pela natureza, a bióloga aposentada é a responsável por promover o espetáculo das flores. Ela conta que desta vez, o clima também acabou influenciando no resultado final. “Entre o ano passado e este ano o calor estava muito forte. Por isso, não cresceram uniforme”, conta. “Mas sejam bem-vindas aquelas que vieram”, celebra.





O pai Ivanilda chegou ao Norte do Paraná na década 1950, quando o município era tomado pelos pés de café. “O lado ecológico veio comigo há 13 anos”, relata. A família tem outra grande área perto de onde estão os girassóis, de aproximadamente 4.600 metros quadrados, que recebe cuidado especial.

“É uma área reflorestada, de mata ciliar, que plantei orientada pelo IAT (Instituto Água e Terra). A natureza responde: vem mais pássaros, o ambiente fica em harmonia”, destaca.





A ideia de semear o girassol no espaço que costumeiramente fica vazio foi levar alegria para as pessoas.

“Nunca se vê uma pessoa triste no campo de girassol. Ou se alegra no momento que vê ou na hora que está lá dentro. Minha vontade foi encantar as pessoas. Gosto de deixar o terreno bonito. É uma área dentro do centro urbano e não pode ser plantada nenhuma cultura”, afirma.





REPERCUSSÃO NA INTERNET

O campo florido viralizou nas redes sociais e têm atraído moradores de diversas regiões e até de outras cidades.





O perfil da Prefeitura de Londrina, por exemplo, compartilhou um vídeo mostrando o local. Os comentários foram todos positivos, com relatos de mães que levaram os filhos para conhecer e comentários de internautas convidando amigos para irem ver. Páginas de influenciadores digitais da cidade também têm divulgado.





