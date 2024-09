Canhão para 'espantar pombos' do bosque é testado em Londrina

Um canhão utilizado para espantar os pombos do bosque da área central de Londrina foi testado, nesta quarta-feira (4), pela Sema (Secretaria Municipal do Ambiente). A parafernália, emprestada de uma empresa privada, disparava a cada três minutos e foi posicionada em várias partes do espaço de lazer. Os moradores locais ficaram assustados com o som estridente.





O secretário da Sema, André Shindy Chen, explicou que o barulho não faz mal às aves, causando apenas um incômodo a elas. Um biólogo e um agente de biodiversidade também estiveram no local para observar o comportamento dos pombos.

Chen pontuou que a ação deverá ter desdobramentos nos próximos dias, já que as aves não estavam agindo como o planejado. "O ideal seria elas dispersarem, mas estão voltando. Então, possivelmente, vamos precisar de mais dias. Eles [especialistas] falaram que mais dois ou três dias são suficientes."





Após os disparos desta quarta, a Sema e a empresa vão verificar se o equipamento continuará emprestado à prefeitura por um tempo maior ou se será aberto um processo para a locação ou até mesmo a aquisição do canhão.

O teste foi feito próximo à quadra poliesportiva do bosque central, lugar apropriado, de acordo com o secretário, por não ser tão próximo a prédios residenciais.





"Nós escolhemos um lugar afastado das casas para ver como seria. Se a gente instalar em lugares muito próximos aos prédios, teremos que sentar e conversar [com os moradores] para evitar qualquer problema, porque, querendo ou não, é um som muito alto", salientou.

Sobre a futura instalação dos pombos, Chen afirmou que não é possível prever como os animais vão se comportar, mas a expectativa é que eles se desloquem para áreas verdes espalhadas pelo munícipio.





"As filmagens são para saber mais ou menos para onde eles estão indo. Eles vão para outras áreas verdes que são adequadas, como parques da região ou outras praças e bosques. Temos que ver se vão para um único ponto específico ou para várias áreas, porque se espalhassem em diversos pontos não teria problema."

O secretário comunicou que, caso as pessoas tiverem algum problema ou acharem que o barulho está incomodando demais, elas podem entrar em contato com a Sema e protocolar uma reclamação formal.