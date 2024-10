Carreta derruba poste e deixa moradores sem energia após tombar em Londrina

Cerca de 300 imóveis ficaram sem energia elétrica na região oeste de Londrina entre a madrugada e as primeiras horas do dia desta quinta-feira (24) após uma carreta tombar e derrubar um poste na BR-369, próximo a Cacique, na madrugada desta quinta-feira (24).





O caminhoneiro, que iria para Cascavel (Oeste), relatou à PRF (Polícia Rodoviária Federal) que teria perdido o controle, batendo em um carro. Na sequência, a parte da carroceria teria indo para cima do canteiro que divide as pistas, gerando a destruição.

O veículo transportava mangueiras de alta pressão, com grande parte da carga se espalhando pelo asfalto. O caminhoneiro e o motorista do carro não se machucaram. Ambos fizeram o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para a presença de bebida alcoólica. Chovia no momento do acidente.





Durante a manhã desta quinta-feira o trânsito no sentido Cambé-Londrina ficou em meia pista, enquanto as peças eram recolhidas e o poste de energia elétrica consertado pela equipe da Copel, com a reposição dos fios arrebentados.