Carro bate em poste, que cai e atinge ônibus na rotatória do viaduto da PUC em Londrina

A rotatória do viaduto da PUC, na BR-369, está interditada após um carro bater em um poste, que caiu e atingiu um ônibus que vinha na sequência na manhã desta quinta-feira (24) no sentido de Cambé em direção à Londrina.





De acordo com a PM (Polícia Militar), o sol atrapalhou a visão do motorista do carro que, para não colidir contra o ônibus, jogou o veículo para fora da pista, batendo contra o poste. O condutor do coletivo não conseguiu desviar a tempo e foi atingido pelo poste. Apesar dos estragos, ninguém se feriu.





A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da TCR Transportes, que disse que o ônibus trafegava pela pista quando “o motorista do carro à frente perdeu o controle e bateu em um poste. O poste quebrou na base e caiu em cima do ônibus. Motorista e passageiros não se feriram”.

A empresa ressaltou também que o ônibus não bateu no carro.

A reportagem esteve no local e conversou brevemente com o motorista do carro. Ele disse que estava bem, mas ainda muito abalado com o ocorrido. Ele não quis gravar entrevista.





Como o poste atingido estava energizado, as equipes da Copel (Companhia Paranaense de Energia) já estavam no local para fazer o desligamento da energia. Após isso, os dois veículos devem ser retirados para que seja feita a troca do poste.

Até lá, a rotatória deve permanecer interditada. De acordo com as equipes, o trabalho não deve ser finalizado antes das 14h. O trânsito sobre o Viaduto da PUC segue normalmente, assim como na outra rotatória, de Londrina para Cambé.









