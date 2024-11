Carro perde o controle e atinge muro do Colégio Mãe de Deus no centro de Londrina

Um carro perdeu o controle e atingiu o muro do Colégio Mãe de Deus no início da tarde desta terça-feira (5) no centro de Londrina. De acordo com informações do guarda de uma empresa terceirizada que faz a segurança do prédio, o veículo desceu a avenida São Paulo em alta velocidade, ocasionando a colisão.





Outro veículo foi atingido pelos destroços do muro e do portão da instituição, no entanto, o proprietário não estava no local. Mesmo que o acidente tenha acontecido em horário de troca de turnos no colégio, ninguém foi atingido.





O guarda do Colégio Mãe de Deus acompanhou o momento do acidente e ressaltou que o motorista não ficou gravemente ferido. A força do impacto fez o veículo ser alçado para dentro do pátio da instituição. Os

airbags foram acionados, o que pode ter evitado ferimentos mais graves.